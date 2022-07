Immobilier : 20% d’apport obligatoire, un record

Alors, pourquoi les banques ont-elles décidé de procéder ainsi ? Et bien, c'est pour avoir de véritables garanties. Ainsi, elles seront sûres d'avoir des clients vraiment solvables et plus il y a d'apport, mieux c'est pour elles. Pour rappel, l'apport était de 24 872 euros début 2021 et ça a augmenté de 32 153 euros fin 2021. En 2016 et 2017 pourtant, c'était zéro euro. Vous pouviez acheter sans apport personnels, mais maintenant, ce n'est plus possible.