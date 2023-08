VIDÉO - "Le Cher, c'est pas cher" : le département attire de plus en plus les acheteurs

Le Cher fait partie des sept départements les plus abordables de France, mais possède un avantage sur la Creuse, la Corrèze ou l'Indre, qui affichent des prix de l'immobilier encore plus faibles. "C'est là où on trouve le meilleur rapport qualité/prix. Les investisseurs commencent à le comprendre. Des investisseurs parisiens viennent de plus en plus nous voir", assure un agent immobilier.