VIDÉO - Immobilier : acheter une cave, à quel point est-ce rentable ?

Ce marché est en plein essor. En un an, la recherche de locations de caves a augmenté de 11% à Lille, tandis que sur les six premiers mois de 2023, elle enregistre une hausse d'environ 24 % à Paris intra-muros, selon une étude de JeStocke.com, une plateforme de location d'espaces de stockage et de garde-meuble en France. Alors pour répondre à cette nouvelle demande et augmenter ses revenus locatifs, Sofian a trouvé la solution : il divise les grandes caves en plusieurs boxes. Cela signifie quatre loyers avec un prix au m² plus élevé. Résultat, ça lui rapporte plus d'argent. "En gardant mes 15 m², j'étais plus aux alentours de 10 euros du m². Par contre, en faisant quatre boxes et en diminuant la superficie, ça me permet d'être autour de 15 euros du m²", détaille-t-il. Au total, Sofian a investi 80.000 euros dans des caves et il espère récupérer 8000 euros de loyers chaque année.

À Paris, la rentabilité brute avoisine les 10 % selon JeStocke.com. Pour Bordeaux, Lille et Lyon, elle se situe autour de 6 à 8%. Les caves sont ainsi un bon plan dans toutes les grandes villes de France. Pour Margaux Liprendi, directrice générale de JeStocke.com, la raison est que les propriétaires de caves ont bien moins de contraintes et chaque location dure plus de deux ans en moyenne. "Sur une cave, vous avez des diagnostics obligatoires qui sont moins nombreux, vous n'avez pas encore de plafonnement du loyer, vous n'avez aucune règle sur la durée du bail, ce qui en fait une location à part par rapport à un appartement", assure-t-elle.