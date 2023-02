VIDÉO - Immobilier : acheter une "passoire thermique", bon plan ou gouffre financier ?

On en trouve de plus en plus à la vente. Et pour cause, les propriétaires n’étant plus autorisés à louer des "passoires thermiques", ils s’en débarrassent. Depuis le 1er janvier 2023, les logements ayant une consommation énergétique finale annuelle supérieure ou égale à 450 kWh/m2 sont considérés comme indécents. "Les propriétaires n’avaient que deux issues, réaliser des travaux pour continuer de louer ou mettre en vente. Un certain nombre, assez important, fait le choix de mettre en vente le patrimoine plutôt que d’investir dans des travaux", explique Christophe Al Youssef, agent immobilier au sein du réseau Century 21, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.