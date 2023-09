VIDÉO - Immobilier : comment répondre à la crise du logement ?

Une autre mesure concerne la fin de la loi Pinel. Elle permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt en achetant un logement pour le mettre à la location. "On estime que 80% des gens qui font cette investissement locatif, le font dans un premier temps parce qu'il y a l'avantage fiscale. Si 80% des gens qui faisaient cet investissement ne le font plus, e marché va être totalement en berne", analyse Pascal Boulanger, président des Fédérations des promoteurs immobiliers.

Un marché de l'immobilier en crise et des ménages qui ne peuvent plus accéder au crédit. Les taux d'emprunt ont explosé en un an, passant de 1 à 4 % en moyenne.