Immobilier : avec la chute des ventes, des notaires obligés de licencier

La crise de l'immobilier touche de plein fouet les études de notaires. Certains sont contraints de licencier des salariés, d'autres sont en cessation de paiement. Il faut dire que les ventes d'appartements et de maisons représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.

Ils n'avaient pas connu ça depuis plus de 30 ans : la baisse des prix de l'immobilier plombe certains notaires. Comme Franck Lodier à Vanves (Hauts-de-Seine). L'heure est bientôt à la clôture de l'exercice 2023, l'occasion de faire un point avec son associé sur l'état de ses effectifs. "J'ai compté, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six départs volontaires et avec les deux licenciements qu'on a été obligé de faire, on a perdu dix collaborateurs", déplore-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Soit un tiers de la masse salariale en moins. C'était un impératif pour faire face à la chute de l'activité depuis le début de l'année.

Si on pouvait reporter le prêt sur un nouvel achat, ça permettrait de relancer les transactions et le marché de l'immobilier Jean-Michel Boisset, notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados)

Les études urbaines, premières touchées

Mais une autre décision radicale s'est aussi imposée. "Cela fait douze mois qu'on ne se paie plus. Le redressement judiciaire, on y pense tous les jours. Et on n'est pas loin", s'inquiète Franck Lodier. En cause, l'arrêt brutal des transactions immobilières qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de son étude. Hausse des taux d'intérêts, insolvabilité des acquéreurs… Conséquence, les actes de vente ont chuté, passant d'1,2 million l'année dernière à 900.000 cette année.

Qui sont les notaires les plus concernés ? "Ce sont des études plutôt urbaines comme Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, par exemple. Des études qui tournent beaucoup avec des services immobiliers importants, ce sont celles-là qui sont les premières touchées", explique Edouard Grimond, porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Il faut dire qu'une vente ne leur rapporte pas autant que ça. Ainsi, pour bien de 200.000 euros par exemple, les frais dits de notaire s'élèvent à 14.000 euros, mais 12.000 euros sont des taxes et seulement 2.000 euros rémunèrent le travail du ou des notaires.

TF1

Ils sont aujourd'hui 17.500 en France. En 2022, ils gagnaient en moyenne 18.000 euros brut par mois dans les zones urbaines et 10.000 euros brut en milieu rural, ce sera probablement beaucoup moins cette année. Pour compenser la baisse des transactions, nombre d'études misaient sur les actes liés aux droits de la famille : mariages, successions ou divorces, mais là aussi, la crise de l'immobilier a bloqué certains dossiers.

Stéphane David, notaire à Meudon (Hauts-de-Seine) témoigne : "Nos clients ne divorcent plus, restent ensemble, sont contraints de rester ensemble parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de divorcer. Parce que de nombreux époux, soit ne parviennent pas à se reloger, soit ne parviennent pas à prendre un emprunt qui permettrait à l'un d'entre eux de devenir seul propriétaire du bien".

Pour relancer les transactions immobilières, il faudrait absolument permettre à plus d'acheteurs d'obtenir un prêt. Jean-Michel Boisset, notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados) a son idée. "Nos clients qui aujourd'hui ont un prêt à taux bas n'ont pas envie de vendre et racheter un prêt à taux élevé. Si on pouvait reporter le prêt sur un nouvel achat, ça permettrait de relancer les transactions et le marché de l'immobilier", assure-t-il.

Pour autant, seule une loi ou un décret pourrait autoriser un acquéreur à conserver son prêt en cours s'il est plus avantageux pour un nouvel achat.