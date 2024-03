Crise du logement : surélever les immeubles, est-ce la solution ?

En France, la crise du logement est, de l'avis de tous les experts, l'une des plus graves de ces trente dernières années. Pour en sortir, le gouvernement avance une solution : surélever les immeubles. Construire en hauteur permettrait en effet de créer des dizaines de milliers de logements supplémentaires en ville.

Face à la crise du logement, ajouter un ou deux étages aux bâtiments existants pour créer de nouveaux appartements est une option de plus en plus plébiscitée, notamment à Paris. Deux étages viennent ainsi d'être ajoutés à un immeuble. Benjamin Potelle, dirigeant de l'entreprise Bien Sûr, s'est occupé du chantier. "C'est une surélévation en bois et on vient rajouter trois logements complémentaires, donc on vient rajouter en réalité 10% de copropriétaires", explique-t-il dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Il faut compter 80.000 euros pour ajouter 100 m², soit 8000 euros le m². Un cout important, mais Stefano de Luca, le copropriétaire à l'initiative de ces travaux, s'y retrouve. "C'est plus rentable parce que le neuf, ici, ça coûte entre 12.000 et 15.000 euros le m²", souligne-t-il.

Faciliter les démarches administratives

À quelques kilomètres de là, à Houilles (Yvelines), des projets similaires fleurissent un peu partout. Fahd Besaïda, agent immobilier, vient de vendre une maison avec ce type d'aménagement. Les nouveaux propriétaires n'ont pas encore investi les lieux, mais les futurs plans sont déjà prêts. "L'objectif est de surélever avec un beau bardage bois et de créer un deux-pièces. Ils sont actuellement propriétaires d'une maison dans le quartier, mais beaucoup plus petite et ils avaient besoin de s'étendre", explique-t-il.

Dans cette commune, le maire, Julien Chambon, encourage la surélévation des maisons, car de plus en plus de familles s'installent, et les terrains viennent à manquer. "On sent que ce besoin-là s'accélère. On sent que les terrains sont de plus en plus rares, de plus en plus chers. Donc si ça existe déjà et qu'en surélevant, on s'y retrouve économiquement, c'est une bonne solution pour tout le monde", assure-t-il.

Cet élu local veut donc faciliter les démarches administratives pour ses administrés, car surélever une maison ou un immeuble demande beaucoup de temps et beaucoup de paperasse.

Et ce n'est pas dans le cabinet d'architecte de Florence Bannier, Up Factor, qu'on dira le contraire. "Est-ce que les règles d'urbanisme permettent ou pas la surélévation ? Si c'est le cas, on va ensuite rentrer dans les aspects techniques. Donc, il faut regarder le bâtiment existant. Est-ce que le bâtiment, les fondations peuvent prendre la surcharge liée à la surélévation ?", questionne-t-elle.

Interrogé sur le sujet, le ministère du Logement dit travailler à simplifier les autorisations administratives pour construire des logements surélevés.