Immobilier : de plus en plus difficile d’acheter

Aimé Normant ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Cette jeune fonctionnaire primo-accédant sollicite sa banque il y a un an pour acheter une maison. Il n'y avait pas eu de problème répond le banquier à cette époque. Un an plus tard, le temps de trouver la maison, elle sollicite sa banque à nouveau, et cette fois-ci, son prêt n'est pas accordé, alors qu'il s'agit du même dossier.