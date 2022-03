Immobilier : des mètres carrés en moins

Eux aussi ont posé leurs valises. Les clients parisiens sont plus nombreux depuis la crise du Covid, mais également l'arrivée de la LGV qui relie Rennes à Paris en une heure et demie. Résultat : les prix de l'immobilier ont flambé. Près de 2 534 euros le m² en 2017, contre 4 111 euros en 2022, soit 1 577 euros de plus en cinq ans. Cette baisse de pouvoir d'achat se vérifie dans toutes les grandes villes. En moyenne, les Français ont perdu l'équivalent de 6m² de surface. Comment expliquer ce phénomène ?