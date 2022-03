Immobilier en ligne : attention aux arnaques

Les particuliers comme Joachim en deviennent méfiants à l’idée d’envoyer leurs documents administratifs, même auprès des agents immobiliers. "Il y a une crainte et ils se retrouvent un peu dans une sorte de jungle. Surtout pour les étudiants qui cherchent des logements. Ces clients potentiels pour nous étaient de plus en plus méfiants et aujourd’hui, c’est à nous de les sécuriser", affirme Gilles Parent, agent immobilier.

Pour éviter de tomber dans le piège, Laurent Collomb, capitaine de police, recommande de faire attention à toute demande de versement d’argent. "En cas de signature de bail ou de compromis, il faut s’assurer qu’effectivement on rencontre la personne et qu’on va physiquement signer ce document avant de verser la moindre somme d’argent. En cas de doute, il vaut mieux ne pas donner suite plutôt que de s’engager dans quelque chose dans lequel on pourra se faire arnaquer ou escroquer", explique-t-il. Laurent Collomb est chef de la plateforme "Thésée", qui a été créée pour permettre aux clients de dénoncer ces escroqueries. Cette année, près de 1500 signalements ont déjà été reçus.