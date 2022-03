Immobilier : face à la hausse des taux de crédit et du prix de construction, faut-il se dépêcher d'acheter ?

Du côté des promoteurs, l’augmentation des taux n'est pas non plus une bonne nouvelle. Le prix des appartements neufs va augmenter dans les prochains mois, à cause de l'explosion du coût des matières premières liée à d'importantes pénuries. Face à cette augmentation rapide, difficile pour les professionnels du bâtiment d'établir leurs devis sans prendre le risque de travailler à perte. Des difficultés de livraison peuvent aussi entraîner des retards de chantiers.

Alors que des difficultés logistiques pendant l'épidémie de Covid-19 avait déjà fait grimper les tarifs, le conflit en Ukraine joue aussi sur ces augmentations, puisque la Russie et l'Ukraine sont d'importants fournisseurs en acier notamment, relève franceinfo. Les commandes sont donc arrêtées. Moscou est aussi le deuxième producteur d'aluminium mondial, et le prix de la tonne a pour la première fois franchit le seuil de 4000 dollars. Si bien que le prix des fenêtres et des pergolas explose.

À noter également, la flambée des prix des carburants, amorcée à l'automne et qui s'est encore accélérée depuis le début de l'invasion russe et la pluie de sanctions occidentales contre la Russie. Le prix de l'énergie est aussi à la hausse, l'Europe étant dépendante à 40% des importations de gaz russe, 20% pour la France, ce qui pèse sur le coût de fabrication de lavabos ou de radiateurs par exemple, une hausse qui se répercutera sur l'acheteur du bien en bout de chaîne. Si les Vingt-Sept de l'Union Européenne se retrouvent jeudi et vendredi à Versailles pour s'orienter vers une indépendance énergétique du Vieux Continent, ce plan devrait prendre plusieurs années à se mettre en place.