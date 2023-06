VIDÉO – Immobilier : une baisse des prix inédite dans les grandes villes

À Bordeaux, le prix de l'immobilier a baissé de plus de 4 % en un an, une première après des années d'un marché en croissance constante. "Avant, c'était le vendeur qui était en position de force parce qu'on avait beaucoup de demandes d'acquéreurs, et maintenant, ce n'est plus le cas. Les vendeurs comprennent que ça baisse, mais ils ne baissent pas autant qu'ils devraient le faire, ce que je comprends totalement. Ils ont acheté quelque chose qui leur a coûté 500 000 euros, on leur dit aujourd'hui que ça vaut entre 400.000 et 450.000 euros", explique Alexandre Lafaurie.

Il y a un an, certains biens se vendaient en à peine deux semaines, aujourd'hui c'est en six mois. Jean-Luc, propriétaire d'une maison de 135 m², n'a pas eu une seule offre. "Elle a quatre chambres, une piscine. Pour nous, elle a tout pour faire rêver, on ne comprend pas. S'il faut attendre deux ou trois ans, on attendra la remontée des prix de l'immobilier", assure-t-il. Selon lui, aujourd'hui, il y a plus de demandes sur la location.