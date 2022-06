Immobilier : la fin des crédits faciles ?

Pour son premier achat, Nathan Cohen s'est tourné vers une agence de courtiers. Comme lui, les jeunes acheteurs sont de plus en plus nombreux à faire appel à leurs services. Comme nous l'explique Sandrine Allonier, directrice des études pour Vousfinancer, ces derniers perdent en capacité d'emprunt à cause de la hausse des taux. Les primo-accédants sont les premiers touchés par cette augmentation. On leur demande d'avoir davantage d'apports personnels.