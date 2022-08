Immobilier, le littoral breton victime de son succès

Ces dernières années, la presqu'île de Rhuys est devenue un lieu de villégiature de plus en plus prisé. C’en est à tel point que le marché immobilier est sous tension. Sabrina Drouet, gérante d’une crêperie à Sarzeau (Morbihan), en subit les conséquences. Elle a reçu une lettre et doit quitter son logement personnel, car sa propriétaire veut vendre son appartement. Cette dernière veut bénéficier du prix élevé du marché. Depuis deux mois, la gérante de restaurant n’a trouvé aucun logement.