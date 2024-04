Immobilier : les taux d’intérêt baissent… mais "les prix stagnent"

Bonne nouvelle si vous envisagez d'acheter un logement. Pour la première fois depuis deux ans, le taux des crédits immobiliers est en baisse. Est-ce pour autant l'amorce d'un retournement de tendance ?

Le 29 février, Nexity, premier promoteur français, a annoncé de prochaines suppressions d’emplois. Le nombre de transactions immobilières a baissé de 22% entre septembre 2022 et septembre 2023, selon le bilan dressé en décembre dernier par le Conseil supérieur du notariat. Signe que la crise qui secoue le secteur immobilier sur l’ensemble du territoire depuis de longs mois n’est pas encore de l’histoire ancienne. Une bonne nouvelle tout de même : pour la première fois en deux ans, les taux d’intérêt, principaux freins aux projets d’achat, ont baissé, passant de 4,5% en fin d'année dernière, à 4% aujourd'hui, pour un emprunt sur 25 ans, indique la Banque de France ce lundi 8 avril.

"On va regagner du pouvoir d'achat sur un an en matière de taux de crédit, et même sur quelques mois. Si vous aviez un projet fin d'année 2023 qui ne passait pas, probablement qu'il passe maintenant", affirme Cécile Roquelaure, directrice des études du site Empruntis.com, au micro de TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article. Ce n’est pas tout : les réseaux d’agences Century 21 et Laforêt ont tous deux observé, au premier trimestre 2024, des prix en forte baisse au niveau national, pour les maisons comme pour les appartements, par rapport à la même période en 2023. De quoi relancer le marché ?

"Non, ça ne baisse plus", tempère Stéphane Cervi, directeur d’agences du réseau Era Immobilier. "Ça stagne en fait. On a retrouvé l’équilibre. Sur les appartements, on a eu une baisse entre 10 et 15% sur un an. Sur les maisons, entre 5 et 10%. Ce qui fait grosso modo une moyenne de 10% sur l’ensemble des biens." Du jamais-vu depuis plus de dix ans, d’après ce professionnel… Qui précise cependant que les ventes n’ont pas suivi, de nombreux biens n’ayant toujours pas trouvé preneurs en un an, malgré cette chute conséquente des prix.

"C’est encore trop élevé"

"C’est encore trop élevé, ce n’est pas accessible pour nous", témoigne une potentielle acheteuse, devant la vitrine d’une agence de Palaiseau (Essonne). Tandis que les acquéreurs attendent que la diminution se poursuive, les agents immobiliers sollicités par TF1 constatent, eux, que de nombreux vendeurs sont arrivés à une limite, sous laquelle ils ne comptent pas descendre. Résultat : au mois de mars, les prix n'ont plus diminué que de 0,5% à Paris, Lyon ou Bordeaux.

Les prévisions du site MeilleurTaux.com tablent sur une baisse de 5 à 7% sur l’ensemble de la France d’ici la fin 2024, dans le sillage de celle des taux d’intérêt… À comparer à la flambée des prix de 27% enregistrée par Century 21 entre 2015 et 2022.