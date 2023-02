VIDÉO - Habiter sur une péniche, un vrai bon plan ?

Sur la liste des courses ce jour-là, Frédéric a acheté de la fibre de verre pour cacher les fissures. "La péniche, c'est une grosse boite de conserve, 38,50 mètres de long, que de l'acier, donc avec les différences de température, il y a tout qui bouge", explique le propriétaire. Dans la salle de bain, ça sera du PVC. C'est plus léger, donc plus facile à transporter. Car autre contrainte, la péniche n'est pas accessible en voiture. Il faut parcourir 600 mètres pour la trouver. Et payer 600 euros par mois pour pouvoir stationner en bord de Seine, mais pour le couple, c'est une bonne affaire.

Avec 180 m² habitables, un appartement situé dans le même quartier aurait été inaccessible, car cela aurait coûté au moins cinq fois plus cher. Nous les retrouvons en tenue de chantier pour s'attaquer à une autre pièce : l'ancienne cabine de pilotage. "Ici, il faut imaginer qu'il y avait la roue, et en dessous le moteur, et ici l'espace d'habitation", détaille la propriétaire. Une cabine qui va devenir une chambre à coucher. Mais les travaux ne sont pas forcément évidents lorsque l'on est amateur.