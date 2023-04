VIDÉO - Immobilier : pourquoi la construction de logements neufs est-elle au ralenti ?

C'est le début du chantier dans un immeuble de la banlieue parisienne. Sous les combles, un nouvel appartement va être reconstruit. Un chantier de plus en plus rare pour la PME, Tino-RC. Avec les ventes de logement neuf qui s'effondrent, soit moins 40 % en un an, il y a moins de travail et beaucoup moins de visibilité. Pour la Fédération française du bâtiment, cette crise immobilière pourrait détruire 100.000 emplois entre 2024 et 2025.