Immobilier : qu’est-ce que le taux d’usure, qui bloque de plus en plus de crédits ?

Financer l'achat d'une maison ou d'un appartement devient de plus en plus compliqué. Alors que les taux d'intérêts des crédits immobiliers remontent depuis le début de l'année, une règle intangible pousse les banques à refuser de plus en plus de crédits : le taux d'usure, fixé chaque trimestre par la Banque de France en fonction du taux de crédit moyen pratiqué par les établissements de prêt au cours du trimestre précédent.

Il correspond au taux d'emprunt, plus l'assurance, plus les frais de dossier. En ce moment, le montant ne doit pas dépasser les 2,4% pour les prêts à taux fixe de 20 ans et plus (retrouvez ici les différents taux d'usure en fonction du type de prêt). Or au-dessus de cette limite qui vise à protéger les emprunteurs d'éventuels abus, les banques ne peuvent plus prêter de l'argent.