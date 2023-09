VIDÉO - Immobilier : qui pourra profiter du prêt à taux bonifié ?

Un prêt financé par l'État, c'est aussi ce que propose le prêt à taux zéro. Le problème, c'est que les conditions d'entrée sont de plus en plus restrictives. Voilà pourquoi les professionnels militent pour qu'on l'assouplisse. "Quand vous avez un prêt à taux zéro dans votre financement, vous pouvez réduire le poids des intérêts d'un tiers, vous pouvez aussi baisser votre mensualité de plus de 10 %. Donc aujourd'hui, élargir le prêt à taux zéro, c'est donner à plus de ménages la possibilité d'acheter de l'immobilier", avance Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis.

Le gouvernement semble favorable à l'idée de revoir le prêt à taux zéro. Pour le prêt bonifié, aucune date de mise en place n'a été décidée.