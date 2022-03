Immobilier : Rennes victime de son succès

Il y a quelques mois, Alice Asenci a acheté son appartement 175 000 euros pour 41 mètres carrés. Après un an de recherches, elle a dû faire des sacrifices. "Alors, j'ai dû m'éloigner du centre-ville. Avant, j'habitais en plein centre. Là, je me suis un peu plus éloignée et choisir un appartement sur lequel j'ai dû faire des travaux. Je n'aurai pas eu les moyens d'acheter ce type d'appartement où j'avais juste ma valise à poser", nous exprime-t-elle.