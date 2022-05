Immobilier : la vente instantanée, ou comment vendre son bien en moins d’une semaine

Ensuite, vous recevez une offre d’achat définitive par mail. Si le propriétaire accepte l’offre, un compromis de vente est signé électroniquement. Que la start-up arrive à revendre le bien ou non, cela n’aura aucune conséquence pour le vendeur. Et si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez vous arrêter sans avoir déboursé un centime.

En tout, la procédure dure sept jours au lieu de 80 jours en moyenne en France. "Le plus par rapport à une agence traditionnelle, c’est qu’on s’engage à acheter le bien, donc c’est certain, c’est vendu, vous connaissez votre budget. Avec une agence immobilière, vous ne savez pas combien vous allez vendre, c’est vous qui prenez le risque et vous ne savez pas combien de temps ça va durer", affirme Rémi Fabre, cofondateur de Zefir, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.