Ventes de maison neuves : pourquoi la demande s'effondre en France

Alors que la Banque centrale européenne a commencé le cycle de resserrement de sa politique monétaire mi-2022 pour lutter contre l'inflation, elle devrait poursuivre sur cette voie cette année. Les marchés s'attendent ainsi à ce que les conditions d'emprunt soient plus dures en 2023, ce qui devrait se répercuter largement sur les taux de crédits immobiliers. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, la production de crédits annuelle a baissé de plus de 10% fin octobre 2022 alors que le nombre de prêts accordés a diminué de presque 12% (alors qu'il avait augmenté d'un peu plus de 1% à la même période en 2021). Cette situation est encore plus difficile pour les ménages ayant des revenus modestes à cause de l'évolution du taux d'usure et de la baisse de leur capacité d'emprunt.