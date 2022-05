Indémodables maisons en "A" : belles et pas chères

À Lusignac, à travers les collines de Dordogne, elle est scrutée. Elle interroge et détonne. Cette maison en forme de A, tout en bois, Elizabeth Faure y habite depuis neuf ans. Elle la connaît par cœur, et pour cause, elle en est la conceptrice et elle l'a construite presque seule. Ce sont 180m² de labeur. Derrière ce projet, une idée universelle. Chacun mérite d'avoir un toit. Alors, Elizabeth Faure, qui a suivi des études d'architecture, a dessiné un habitat rudimentaire, accessible.