Inflation : les loyers aussi augmentent

Si le loyer pèse de plus en plus sur le budget des Français, c'est à cause de son mode de calcul. La plupart des propriétaires se basent sur l'IRL, l'Indice de Révision des Loyers. Cet indice est calqué sur l'inflation. Si elle augmente, alors mécaniquement, lui aussi. Résultat, une hausse de 2,48% a été enregistrée au premier trimestre de cette année 2022. C'est du jamais-vu depuis 2009.