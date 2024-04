VIDÉO - Cette maison se construit en un temps record et ne coûte que 60.000 euros

Aux États-Unis, la crise du logement est telle que des industriels ont inventé des maisons que l'on peut construire dans des délais imbattables. La liste d'attente d'un modèle aux vidéos de démonstration devenues virales compte déjà 170.000 personnes. On y voit une simple boite se transformer en confortable studio en un rien de temps.

Que peuvent bien avoir en commun un charmant bungalow de bord de mer, un chalet de montagne et une maison toute simple avec un coin terrasse ? Si à première vue, il est difficile de voir un lien entre les trois constructions aux styles très différents, figurant dans le reportage en tête de cet article, ces dernières ont pourtant toutes été bâties en un temps record. Au début, elles ressemblaient à une sorte de boîte, à peine plus grande qu'une baraque à frites, mais une fois dépliée, celle-ci s'est transformée en un logement de 35 m², pour un prix de 60.000 euros. Une fois le paquet entièrement déballé, la salle de bain, la cuisine, et même la machine à laver sont déjà sur place, dans les cartons. Techniquement, on pourrait y dormir dès l'installation.

Aux États-Unis, la demande pour ce type de maison est telle que la plupart des clients doivent, pour l'instant, se contenter de visiter des modèles d'exposition dans lesquels l'on devine encore les lignes de pli au plafond.

Si les délais de construction sont en effet imbattables, c'est pour se faire livrer qu'il faut s'armer de patience. La liste d'attente d'un modèle de l'entreprise Boxabl compte par exemple déjà 170.000 personnes grâce à des vidéos devenues virales où l'on voit une simple boite se transformer en confortable studio.

Dans les usines de Las Vegas, cette entreprise a pour projet de construire des maisons comme on construit aujourd'hui des voitures, à la chaîne et en quantité industrielle.