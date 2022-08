Après les piscines, les vérandas et extensions non déclarées dans le viseur du fisc

Mais cette distinction, entre ce qui est permanent et ce qui ne l'est pas, est un des écueils pour adapter le système de détection à la recherche de ce type de bâti : vu du ciel, difficile de voir la différence. Selon le Parisien, le logiciel, si efficace avec les tâches bleues caractéristiques des piscines, peine à distinguer "une simple bâche posée au sol" d'un agrandissement en dur. Pour le directeur général adjoint de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), des ajustements et une phase d'expérimentation seront donc nécessaires. "Nous devons être sûrs que le logiciel pourra trouver des bâtiments avec de grosses emprises au sol, et pas la niche du chien ou la cabane des enfants", explique ainsi Antoine Magnant au journal.