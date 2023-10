J'ai acheté un appartement sur plan mais la livraison prend beaucoup de retard, que faire ? Le 13H à vos côtés

Corinne, de Pinsaguel, en Haute-Garonne, a acheté un appartement sur plan. Elle devait le réceptionner au premier semestre 2022. Il y a donc beaucoup de retard. Que peut-elle faire ?

Quand on achète sur un plan, on conclut ce qu’on appelle une VEFA, une vente en l’état futur d’achèvement. Dans le contrat, un délai de livraison est fixé, ou plus précisément une période de livraison, parce qu'il est difficile de prévoir au mois près la fin des travaux. Pour Corinne, la livraison était prévue au premier semestre 2022.

Ce délai est donc largement dépassé, que peut-elle faire ? Il faut déjà déterminer les causes du retard, parce que c’est de ça dont va dépendre le versement d’indemnités. Par exemple, s’il s’agit d’intempéries, le promoteur n’aura pas à vous indemniser. Mais celui-ci doit produire des relevés météo. De même, dans le cas d’une défaillance d’un fournisseur, le promoteur n’a rien à vous verser. Mais là aussi, il faut qu’il détaille la nature du problème avec cette entreprise et en quoi cela a pénalisé le chantier. Bref, quand les causes ne sont pas imputables au promoteur, malheureusement, vous n’avez droit à rien, très souvent, tous ces cas sont écrits noir sur blanc dans le contrat, on appelle ça des clauses de suspension de livraison.