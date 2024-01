J'ai un doute sur le DPE transmis par mon propriétaire, puis-je le contester ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question de Philippe d'Annœullin, dans le Nord, à propos du diagnostic de performance énergétique que son propriétaire lui a fourni. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai un doute sur le DPE que m’a communiqué le propriétaire de la maison que je loue. Puis-je le contester ?

Le DPE, diagnostic de performance énergétique, est devenu un document très important, notamment dans le domaine de la location. Il doit être obligatoirement fourni par le bailleur au locataire. C’est important parce qu’actuellement par exemple, pour les logements classés F ou G, le propriétaire ne peut plus augmenter le loyer. De même, les logements G seront interdits à la location à compter de 2025, les F en 2028 et les E en 2034.

Vous le voyez, le DPE a une grande valeur, c’est beaucoup plus qu’un document informatif. Alors, est-il possible de le contester quand on a un doute ? Absolument. En effet, depuis le 1ᵉʳ juillet 2021, le DPE est devenu opposable. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que pour tous les diagnostics réalisés après cette date, s’il y a des données erronées ou des manquements, l’acheteur/locataire peut se retourner contre le propriétaire/bailleur ou contre le diagnostiqueur immobilier. Et donc pour détecter une erreur, il est possible de faire un DPE contradictoire, un "contre-DPE".

Comment on s’y prend concrètement ? Il faut faire venir, à vos frais, un diagnostiqueur certifié, évidemment différent de l’auteur du 1er diagnostic. Il va entièrement refaire le diagnostic et comparer ensuite les deux documents.

Et si les résultats ne sont pas similaires ? Que l’un donne E et l’autre F par exemple ? Il va falloir déterminer le responsable de l’erreur ou de la fraude. Sic’est le vendeur/bailleur qui a transmis de mauvaises informations, dans ce cas, vous pouvez demander l’annulation de la vente ou de la location ou une réduction du prix de vente ou du loyer. Et si c’est une erreur du diagnostiqueur ?

Il engage sa responsabilité et donc il devra réparer le préjudice subi à la fois par le vendeur ou le bailleur, mais aussi par l’acquéreur ou le locataire. Donc c’est assez vaste, et lui ou son assurance peuvent même être amenés à prendre en charge le coût des travaux d’amélioration nécessaires pour atteindre la lettre indiquée par le DPE erroné.

