J'habite une passoire énergétique classée G, vais-je devoir louer un autre logement ? Le 20H vous répond

N’hésitez pas à vous tourner vers l’ANIL, l’Agence nationale pour l’information sur le logement, qui vous aidera dans cette démarche. En tout dernier recours, si le propriétaire refuse, vous pourrez vous tourner vers le juge des contentieux de la protection, qui pourra obliger le propriétaire à réaliser des travaux, conformément à l’article 160 de la loi Climat et Résilience.

Ce texte classe les logements qui consomment plus de 450 kWh/m2 comme des logements qui ne seront plus énergétiquement décents. À partir de 2025, ce sera le cas pour tous les logements classés G, en 2028 idem pour logements F, et en 2034, pour les logements E (en plus des F et G).

Avis aux propriétaires : vous pouvez vous tourner vers France Renov pour être aidé dans vos travaux et connaître les aides à votre disposition.