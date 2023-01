"Je m'imagine me prendre une balle dans la tête" : le cauchemar de propriétaires parisiens victimes d'un réseau criminel

Quelque temps plus tard, les propriétaires reçoivent un appel glaçant. "Vous savez comment ça va se passer ? On va vous découper si vous continuez dans vos problèmes, parce qu'on va venir chez vous". Des menaces de mort proférées directement par le chef des réseaux criminel, selon le couple qui vit désormais caché. "Je m'imagine en train d'ouvrir la porte et de me prendre une balle dans la tête", témoigne Eric. "Les policiers m'ont dit d'essayer de me cacher et de prendre le large pendant plusieurs mois, pendant ce temps-là, ces gens continuent leur escroquerie, d'autres propriétaires se sont manifestés, avec les mêmes choses", précise-t-il.

Au moins quinze appartements parisiens seraient victimes de ce même réseau. La méthode des malfaiteurs est bien huilée. Ils utilisent de faux locataires au profil idéal. Une fois le contrat signé, c'est en réalité une entreprise qui loue plusieurs appartements et paie le loyer prévu par le contrat de bail. Le propriétaire ne se méfie de rien.