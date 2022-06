"Je n’en veux même plus de ma maison" : à peine construit, leur lotissement doit être démoli

Une maison qu’elle a achetée 245.000 euros. Les économies d’une vie et un endettement sur 30 ans. La destruction de son habitation est prévue en 2026, mais elle ne sait pas où elle ira pendant les travaux. "Je n’en veux même plus de ma maison, dit-elle, la voix pleine de larmes. Je regrette cet endroit et ça me fait mal parce que ce sont nos vies. On a tous des enfants, on a tous des familles, c’est quoi notre avenir ? On ne sait pas".