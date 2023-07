Les recherches pour trouver un logement lors des JO 2024 explosent sur AirBnb

Dans le détail, les quartiers les plus recherchés par les internautes sur AirBnb durant les JO sont le 18ᵉ arrondissement, puis le 15ᵉ et le 11ᵉ. En dehors de Paris, d'autres zones sont aussi très demandées, car situées à côté de sites où se tiendront les épreuves. C'est le cas de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), près du stade nautique accueillant l'aviron et du canoë-kayak.

Même constat pour la commune du Bourget (Seine-Saint-Denis), située près du site d'escalade et trois fois plus recherchée ce trimestre qu'entre janvier et mars. D'autres villes, comme Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Montreuil ou Saint-Ouen tirent aussi leur épingle du jeu pour leur proximité immédiate avec la capitale.