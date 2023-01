Gironde : polémique autour de la reconstruction de dizaines de cabanes brûlées dans les incendies de juillet

Pour Pascal Bourdet, cette cabane était le rêve d'une vie. "C'était notre paradis, avec mes enfants et les amis", confie-t-il. Il en avait fait sa résidence principale. Selon lui, il n'y a pas de risque pour sa sécurité. Une interdiction de reconstruire n'est pas envisageable. "Je suis SDF, donc ce n'est pas possible. J'ai mis toutes mes économies dans l'achat de cette cabane, et je ne vois pas pourquoi on m'enlèverait mon bien", poursuit-il.

Face aux blocages de la préfecture, les propriétaires sont prêts à aller en justice pour pouvoir reconstruire leur bien. L’Association de sauvegarde du patrimoine immobilier testerin a d'ailleurs déposé un premier recours gracieux auprès de la Ville. En attendant, il faudra au moins six mois pour couper tout le bois brûlé, lors de l'incendie de juillet.