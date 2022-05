Le grand format : construisez la maison de vos rêves en kit ou imprimée en 3D

Les constructeurs rivalisent d'imagination pour concevoir des maisons toujours plus économes et respectueuses de l'environnement. En Italie, grâce à des imprimantes géantes, Massimo Moretti, le fondateur de WASP, monte une maison en 3D en seulement 200 heures. Le tout est fait sans béton, mais avec uniquement des matériaux naturels, de la terre et de la paille. Ajoutés à cela, de la chaux et des résidus agricoles et on obtient une matière fragile en apparence, mais très résistante et parfaitement étanche. Pour l'instant, il produit une maisonnette de 20m², mais Massimo vise beaucoup plus grand.