Le grand format : des conteneurs transformés en maisons

On peut voir encore plus grand et en faire une maison. En effet, nos journalistes ont visité une maison de 84m² construite à partir de quatre containers. En quatre mois, elle a été isolée, des fenêtres ont été créées et un toit en tuiles a été installé. La plomberie et l'électricité ont aussi été raccordées. Pour 159 000 euros, la maison compte trois chambres, une salle de bain, une cuisine équipée, et même un grand dressing. Et contrairement aux idées reçues, dans ce logement, vous n'aurez pas très froid l'hiver ou très chaud l'été puisque ce logement est doublement isolé.