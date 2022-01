Immobilier : les ventes de logements mal isolés explosent

Selon la nouvelle réglementation, les propriétaires de logement très énergivores ne pourront plus les louer. Cela sera le cas à compter de 2023 pour ceux étiquetés G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Conséquence, partout en France, beaucoup de propriétaires veulent s'en séparer. Les mises en vente explosent, notamment à Rennes qui enregistre un bon de 74% en un an. Les logements anciens y sont nombreux. Et ces derniers mois, diagnostiqueurs et agents immobiliers ne chôment pas.