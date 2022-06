Le grand format : quand les bureaux se recyclent en appartements

Avec la crise sanitaire et l'essor du télétravail, Immobilière 3F voit de plus en plus de bureaux se vider. En cinq ans, elle a déjà créé 350 logements de ce type. C'est une opportunité financière, mais pas seulement. Cette transformation permet de consommer moins de carbone et d'éviter beaucoup de nuisances comparée à la démolition et à la reconstruction.