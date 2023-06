Le succès des maisons à finir soi-même

Première livraison, les cloisons, la laine de verre, la plomberie et l'électricité. La promesse de Mikit, le leader français du secteur, nul besoin d'être un expert du bâtiment. En 40 jours de travail, ils devraient finir leur maison à condition de suivre à la lettre un guide de montage, un peu comme un meuble suédois. Le couple s'est réparti les rôles. Meghane s'occupera des enfants, Sébastien des travaux. Grâce à ses horaires décalés, Sébastien compte travailler sur le chantier chaque matin, et le boucler en six mois avant que ne tombent les premières échéances de leur crédit.