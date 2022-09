Les artisans du bâtiment doivent-ils utiliser des matériaux de récupération ? Le 20H vous répond

Les artisans du bâtiment doivent-ils utiliser des matériaux de récupération ?

Non, ce n’est pas obligatoire. Et c’est un enjeu de taille pour le bâtiment, qui produit à lui seul plus de 40 millions de tonnes de déchets chaque année, "l’équivalent de la quantité annuelle de déchets produits par les ménages", comme le rappelle le ministère de la Transition écologique.

La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) doit renforcer le recyclage et le réemploi de la filière dès le début de l’année 2023 avec "la mise en place d’une collecte gratuite par les éco-organismes des déchets du bâtiment aux entreprises du secteur de la construction, aux artisans et aux particuliers". On ne connaît pas encore précisément le cahier des charges pour les professionnels, alors que la création de cette filière a déjà été reportée d’un an, comme l’explique ce communiqué de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.