Les bonnes affaires des chantiers

Selon Jérémy Jacques, directeur technique de l’association "Réciprocité", ce sont 1 250 logements démolis qui vont permettre de récupérer 1 250 éléments et de garantir le gisement, à condition qu’ils soient bien nettoyés. Avant d’être vendu, tout est soigneusement vérifié. Renouvelés, ses objets peuvent tenir cinq ou six ans, voir beaucoup plus.