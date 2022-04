Les loyers rattrapés par l'inflation

En effet, le propriétaire peut augmenter le loyer une fois par an, à la date d'anniversaire du bail, seulement si une clause le prévoit dans le contrat. Les logements vacants risquent d'être directement plus chers pour les nouveaux locataires. Ce couple, par exemple, visite un appartement à 1 080 euros par mois. Des logements plus chers dans un contexte d'inflation record, soit +4,8% en mois d'avril. Du jamais-vu depuis les années 80.