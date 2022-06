Les ventes de maisons neuves en forte baisse

Chez ce constructeur, le coût des matériaux flambe et touche tout le composant d’une maison neuve, de quoi freiner certains acheteurs. "Un particulier qui veut acheter une maison aujourd’hui, va la payer entre 20 et 25% plus cher qu’il y a un an et demi", rapporte Nicolas Marzin, directeur général des Maisons Georges Ménez.