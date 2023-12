Combien les notaires touchent-ils vraiment sur une transaction immobilière ?

Avec la chute du nombre de transactions immobilières, les notaires effectuent moins d'actes de vente. En conséquences, nombre d'entre eux ont vu leur activité s'effriter. Mais combien touchent-ils exactement lors d'une vente ?

Si les agents immobiliers font assurément grise mine ces derniers mois, avec la baisse flagrante du nombre de transactions, une autre profession a de quoi déchanter : les notaires. Ainsi, le nombre d'actes de vente a largement diminué, passant de 1,2 million en 2022 à environ 890.000 en 2023, selon une estimation établie par Meilleurs Agents en septembre dernier.

Une crise qui a de lourdes conséquences sur de nombreuses études, certaines étant même contraintes de licencier, comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus. Et l'occasion de s'interroger : quel part d'un achat immobilier constitue ce qu'on appelle les "frais de notaire" ? Et sur ce total, quelle part rémunère vraiment ces officiers publics ?

Les "frais de notaire" servent essentiellement à payer des taxes et à rembourser des frais engagés

Sur le site gouvernemental economie.gouv.fr, l'État précise que "lors de tout achat d’un bien immobilier, il est obligatoire de s’acquitter des frais d’acquisition, communément appelés 'frais de notaire'. Ils recouvrent à la fois la rétribution du notaire lui-même et les taxes collectées pour le compte du département, de la commune et de l’État."

Ces "frais de notaire" représentent entre 2 et 3% du montant d'un logement neuf, et 7 à 8% pour un logement ancien (construit depuis plus de cinq ans, ou depuis moins de cinq ans mais ayant déjà eu un propriétaire). Mais sur la somme totale perçue par le cabinet, seule une partie rémunère réellement le notaire. Car il doit s'acquitter de la "taxe de publicité foncière", qui "regroupe des prélèvements effectués au profit des départements, des communes et de l'État", précise le site impots.gouv.fr.

Le total comprend aussi ce qu'on appelle "les frais et débours", soit les "sommes acquittées par le notaire dans le cadre de la constitution du dossier de vente (consultation du cadastre, du service de publicité foncière, documents d'urbanisme...)", peut-on lire.

Finalement, la rémunération du notaire proprement dite, réglementée par l'État, représente environ seulement 10% des frais d'acquisition.