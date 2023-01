Logement : la loi Climat restreint les extensions de nombreuses communes

Dans un an, Ussac devra présenter son nouveau plan d'urbanisation pour passer de 160 hectares constructibles aujourd'hui, à 27 d'ici à la fin de l'année, soit six fois moins. À l'origine de cette réduction drastique, la loi climat et résilience, qui oblige les communes à restreindre les parcelles éligibles.

C'est une "absurdité" pour le maire, alors qu'il doit faire bâtir une centaine de logements sociaux dans les prochaines années. Pour y arriver, il ne voit qu'une issue : négocier auprès de l’État une dérogation de 30 hectares supplémentaires