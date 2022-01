Logement : pourquoi les prix des maisons neuves flambent-elles ?

Une maison de 125m² au cœur de la Provence. Un rêve en passe de se concrétiser pour Richard. Mais pour le rendre possible, il a fallu se dépêcher et déposer un permis de construire avant le 1er janvier 2022. En 2022, le prix des maisons neuves grimpe et connait une hausse de 7% en moyenne. La hausse est d'abord due à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation environnementale. Elle impose une meilleure isolation et des équipements plus performants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.