Logement : surélever une maison, une bonne idée ?

La vie de la famille Mordacq s'est métamorphosée en quelques mois. "Quand on a acheté la maison en 2017, je ne tenais pas debout sous le plafond, on n'avait aucun rangement et on n'avait pas de salle de bain", explique Camille. Trois mois de travaux ont suffi pour transformer une chambre exiguë sous les toits, en une suite parentale de plus de 30 mètres carrés. "En gros, on en a eu pour 70.000 euros de gros œuvre et 45.000 euros de second œuvre pour avoir une superbe suite parentale. Donc ça valait le coup", sourit Camille. Un budget conséquent, certes, mais qui permet d'avoir une maison plus grande, sans déménagement.