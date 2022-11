Pour dissuader les squatteurs, ces bailleurs proposent des logements vacants à 200 euros par mois

La raison d'une telle affaire : ce logement vacant sera détruit dans quatre ans, comme tout l'immeuble. Pour éviter qu'il ne soit squatté d'ici-là, le propriétaire, un bailleur social, a décidé d'y installer des résidents temporaires. Portes blindées et autres systèmes d'alarme ne suffisaient plus à se protéger des squatteurs. "On constate, nous, au quotidien que les tentatives d'effraction sont nombreuses. Il n'y a pas de limite à l'imagination, justement, des personnes qui tentent de squatter nos logements. Et à partir du moment où ils sont occupés, ça les dissuade définitivement", affirme Julien Solo, directeur adjoint en charge du renouvellement urbain chez CDC Habitat.