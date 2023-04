Loi anti-squats : ce que contient le texte voté à l'Assemblée nationale

Autre mesure, ajoutée en première lecture par les sénateurs : un article qui prévoit que le juge ne pourra plus accorder de délai aux squatteurs dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée. Un délai actuellement compris entre trois mois et trois ans et que le texte propose de réduire "entre deux mois et un an". Une mesure en trompe-l'œil selon un avocat interrogé dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Cela va concerner assez peu de dossiers finalement, parce que les cas où les locataires obtiennent un sursis de trois ans sont relativement rares", explique Rossi Landi, spécialisé en droit immobilier.

La proposition de loi accélère par ailleurs les procédures en cas de loyers impayés et il est prévu que soit inclus, de manière systématique dans les contrats de bail, une "clause de résiliation de plein droit", que le propriétaire pourra activer sans avoir à engager une action en justice. La loi prévoit toutefois que cette clause pourra être suspendue "à certaines conditions" et "sur demande effectuée auprès du juge". Le texte réduit enfin certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi.