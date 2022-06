Loyers : la hausse limitée à 3,5%

Chaque mois, Diane et son conjoint déboursent 1 300 euros pour se loger, et touchent 300 euros d’APL, l’aide au logement. À partir du 15 juillet, les loyers pourront augmenter jusqu’à 3,5% maximum. Dans le même temps, les APL aussi seront revalorisées à 3,5% dès le 1er juillet. Le loyer de Diane pourra donc augmenter de 45 euros, et ses APL de 10 euros, soit 35 euros de plus à débourser chaque mois.