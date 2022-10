Une maison au soleil 365 jours par an !

Il existe actuellement une dizaine d'Héliodrome en France, en Suisse et en Allemagne sous toutes les formes. "En 12 ans, on les a lavées trois fois. Ce sont des vitres qui restent très propres. C'est l'avantage d'être incliné. Du fait que le vitrage est incliné, il reflète le sol et non pas le ciel, et les oiseaux ne viennent pas s'écraser contre les fenêtres", indique Éric Wasseur.